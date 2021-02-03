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Вихід надровидобування із "тіні": Рада направила закон на доопрацювання

Україна, Середа 03 лютого 2021 11:40
Вихід надровидобування із "тіні": Рада направила закон на доопрацювання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Надровидобування у парламенті хочуть вивести із "тіні". Верховна рада відправила на повторне перше читання відповідний законопроект №4187.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 257 парламентарів.

У законі прописане створення інтерактивної карти корисних копалин. Вона відображатиме відомості про Державний фонд надр України, у тому числі про Державний фонд родовищ корисних копалин.

Документ обмежує право бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території Росії, юридичних осіб кінцевим бенефіціаром яких є громадяни РФ, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Встановлюється вичерпний перелік випадків надання спеціального дозволу без проведення аукціону. Визначаються особливості проведення продажу спеціального дозволу на користування надрами за результатами електронного аукціону.

У законі прописувався вичерпний перелік випадків, коли можливе зупинення дозволу на користування надрами.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Верховна рада в листопаді 2020 року підтримала за основу відповідний законопроект №3576.

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