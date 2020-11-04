Фото: видобуток копалин (ukrrudprom.com)

В Україні можуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Верховна рада підтримала за основу відповідний законопроект №3576.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 283 парламентарі.

Закон вносить зміни у статтю 240 Кримінального кодексу.

Зокрема, посилюється кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення та вводиться відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшуються штрафи у порівнянні з діючими нормами.

Документ передбачає відповідальність не лише для фізичних, а й для юридичних осіб.

Центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр пропонують уповноважити розраховувати розмір завданих державі збитків та пред'являти претензії з приводу їх відшкодування у результаті самовільного користування надрами.

Розміри штрафів

За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 1,7 тисячі гривень загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тисячі гривень або обмеження/позбавлення волі до 3 років.



За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 4,2 тисячі гривень або загальнодержавного - на понад 1,7 тисячі гривень: від 25,5 до 34 тисяч гривень штрафу або обмеження/позбавлення волі до 5 років.



Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 10 тисяч гривень або загальнодержавного - на понад 4,2 тисячі гривень. Або якщо такі дії вчинені на об'єктах природно-заповідного фонду.

Крім того, пропонується позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на понад 10 тисяч гривень. Або якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у Вінницькій області колишній директор держпідприємства влаштував схему з незаконного видобутку вапна. Махінація завдала збитків державі на 150 мільйонів гривень.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Служба безпеки України накрила в Рівненській області ділянку незаконного видобутку бурштину. При операції відбулися сутички.