Надродобування планують вивести з "тіні": комітет Ради схвалив закон
В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні". Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує ухвалити доопрацьований законопроект №4187.
Закон пропонує надати право громадянам України на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Передбачається обмежити право бути надрокористувачами для громадян і юридичних осіб Росії.
У документі прописане створення державного веб-порталу "Інтерактивна карта користування надрами та геології України" як єдиної інформаційної системи користування надрами. Передбачене подання документів та звітності у електронній формі через електронний кабінет.
Геологічне вивчення пропонується замінити на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком.
Планується встановити вичерпний перелік випадків надання спецдозволу без проведення аукціону і удвічі скоротити список документів для його надання.
Визначається чіткий та вичерпний перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а також випадків його тимчасового зупинення.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку березня профільний комітет затвердив текст доопрацьованого закону.
Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада відправила цей закон на доопрацювання у профільний комітет.
Крім того, в Україні можуть посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. ВРУ в листопаді 2020 року підтримала за основу відповідний законопроект №3576.