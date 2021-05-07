Надродобування планують вивести з "тіні": комітет Ради схвалив закон

В Україні надровидобування хочуть вивести з "тіні". Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує ухвалити доопрацьований законопроект №4187.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує надати право громадянам України на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Передбачається обмежити право бути надрокористувачами для громадян і юридичних осіб Росії.

У документі прописане створення державного веб-порталу "Інтерактивна карта користування надрами та геології України" як єдиної інформаційної системи користування надрами. Передбачене подання документів та звітності у електронній формі через електронний кабінет.

Геологічне вивчення пропонується замінити на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком.

Планується встановити вичерпний перелік випадків надання спецдозволу без проведення аукціону і удвічі скоротити список документів для його надання.

Визначається чіткий та вичерпний перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а також випадків його тимчасового зупинення.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.