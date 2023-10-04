Недосягаемый для ПВО. Эксперт рассказал о важной особенности Bayraktar Akinci

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci может быть почти недоступным для многих российских систем противовоздушной обороны. Это связано с высотой, на которой он может работать.

Заявленный практический потолок для Bayraktar Akinci - 12 км, при максимальной нагрузке Akinci поднимается на высоту более 9 км. На одних из первых испытаний с грузом в 1 360 кг украинские двигатели АИ-450Т подняли беспилотник на 9 188 метров.

Однако, по словам эксперта, существуют варианты, при которых Bayraktar Akinci все же смог бы набирать высоту до 12 км.

"Я знаю, ранее рассматривался вариант с двигателем МС-500 от "Мотор Сич" мощностью 750 лошадиных сил. Он позволил бы набирать еще большую высоту, возможно, до 12 км с полной нагрузкой", - подчеркнул эксперт Иван Киричевский.

Такая высота сделает Akıncı недоступным для многих российских систем ПВО.

Ряд российских ПВО может сбивать цели лишь до 5-10 км, то есть, набрав высоту выше данной отметки, беспилотник фактически становится недоступным для российских ПВО.

Что касается "Панцирь-С1" с заявленными 15 км, его возможности неоднократно ставились под сомнение. Хотя определенную угрозу таки представляют "Буки" и С-300, но дальнобойные боеприпасы позволят работать без захода в зону поражения.

"Рассказывать о том, что в России все плохо с ПВО, и они его ни разу не собьют, - это не профессионально. Как и говорить о том, что будут сбивать, так же как и Bayraktar TB2. Поэтому на тему "Akıncı против российской ПВО" в принципе вопрос ставить рано", - добавил Киричевский.

В любом случае, на данном этапе Akinci лишь перспективный образец. Который Украина в ближайшие месяцы не получит и не испытает в боевом режиме.

Строительство завода Baykar в Украине.

Напомним, что 19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.

В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.

А в июне компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

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