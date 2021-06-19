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За тиждень на окупований Донбас направили 14 вантажівок "гуманітарки"

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Субота 19 червня 2021 14:50
За тиждень на окупований Донбас направили 14 вантажівок "гуманітарки" Фото: на Донбас за тиждень передали 14 вантажівок гуманітарки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулого тижня на окуповані території Донбасу прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги. Їх пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, у вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 216,7 тонни вантажу, зокрема, будівельні матеріали, продуктові й гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

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Донбас Гуманітарна допомога
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