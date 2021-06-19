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За неделю на оккупированный Донбасс направили 14 грузовиков "гуманитарки"

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Суббота 19 июня 2021 14:50
За неделю на оккупированный Донбасс направили 14 грузовиков "гуманитарки" Фото: на Донбасс за неделю передали 14 грузовиков гуманитарки (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В течение прошлой недели на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи. Их пропустили через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

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Донбасс Гуманитарная помощь
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