ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 15 березня 2022 19:52
Екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами Олексій Кулеба (фото: vechirniykyiv)
Автор: Тетяна Самарук

Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, які райони та населені пункти області зараз тимчасово захоплені окупантами.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, найважча ситуація зараз у Вишгородському районі. Також Кулеба зазначив, що полісся та Іванківський район уже тимчасово недоступні більш ніж два тижні, а саме майже з першого дня початку війни.

"На жаль, на сьогодні нам не вдається доставити туди гуманітарний вантаж - продукти та медикаменти. Ми щоразу подаємо на відкриття гуманітарних коридорів саме ці маршрути, але, на жаль, нам їх не погоджують", - розповів екс-голова.

Окрім того, найскладніша ситуація з Бучанським напрямком. Зазначається, що за останні шість днів звідти вдалося евакуювати велику кількість людей.

"Також ми завезли туди гуманітарну допомогу, ліки. Можемо сказати, що на цьому напрямку у нас проблемним залишається місто Бородянка і села, що розташовані поряд, а також вздовж Житомирської траси - там, де точилися серйозні бойові дії, і зараз у нас туди доступ обмежений", - додав Кулеба.

Зазначається, що на цих напрямках зараз дуже складна гуманітарна ситуація. Також до цього списку додається Броварський район, адже звідти також іде велика кількість техніки окупантів.

На сьогодні села Богданівка та Нова Богданівка потребують гуманітарної допомоги, сказав екс-голова.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії.

Також ми писали, що Кулеба повідомив, що загинув депутат Броварської територіальної громади.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Вторгнення Росії до України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу