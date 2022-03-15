Екс-глава ОВА назвав райони Київської області, які зараз захоплені окупантами

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, найважча ситуація зараз у Вишгородському районі. Також Кулеба зазначив, що полісся та Іванківський район уже тимчасово недоступні більш ніж два тижні, а саме майже з першого дня початку війни.

"На жаль, на сьогодні нам не вдається доставити туди гуманітарний вантаж - продукти та медикаменти. Ми щоразу подаємо на відкриття гуманітарних коридорів саме ці маршрути, але, на жаль, нам їх не погоджують", - розповів екс-голова.

Окрім того, найскладніша ситуація з Бучанським напрямком. Зазначається, що за останні шість днів звідти вдалося евакуювати велику кількість людей.

"Також ми завезли туди гуманітарну допомогу, ліки. Можемо сказати, що на цьому напрямку у нас проблемним залишається місто Бородянка і села, що розташовані поряд, а також вздовж Житомирської траси - там, де точилися серйозні бойові дії, і зараз у нас туди доступ обмежений", - додав Кулеба.

Зазначається, що на цих напрямках зараз дуже складна гуманітарна ситуація. Також до цього списку додається Броварський район, адже звідти також іде велика кількість техніки окупантів.

На сьогодні села Богданівка та Нова Богданівка потребують гуманітарної допомоги, сказав екс-голова.