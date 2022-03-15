За тиждень з найбільш небезпечних районів Київської області евакуювали 50 тисяч людей, - Кулеба

З Київської області з найбільш небезпечних районів за тиждень евакуювали близько 50 тисяч людей.

Про це екс-глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, велика кількість людей виїхала своїм приватним транспортом, вони формували колони й рухалися за колонами автобусів, які супроводжували рятувальники та швидка допомога.

Також найближчим часом планується евакуація з міста Бородянка і найближчих сіл.

"Ми знаємо, що там знаходиться багато наших громадян, яким потрібна допомога. Також - з Броварського району. Сьогодні йшло дві колони на Нову Богданівку і Шевченкове", - сказав Кулеба.

Окрім того, з Вишгородського напрямку також проводиться евакуація.

Екс-глава ОВА додав, що з усіх районів та напрямків, де відбувалися бойові дії, намагаються евакуювати якомога більше людей.