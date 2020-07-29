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Мінекономіки дало прогноз курсу долара до гривні на наступний рік

Київ, Середа 29 липня 2020 11:12
Мінекономіки дало прогноз курсу долара до гривні на наступний рік
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курсові очікування відомства трохи покращилися

Обмінний курс упродовж 2021 року у середньому ставитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень. Ці очікування Мінекономіки заклало до проекту "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

Відповідний проект постанови міститься у порядку денному засідання Кабміну на 29 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, у попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень за долар у середньому за рік та 29,3 гривень за долара на кінець року.

В рамках оцінки фіскальних ризиків для бюджету Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі також зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники.

"Мінекономіки зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарним передбаченням, а не простою екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні, зазначивши, що курс регулюється ринком.

Зазначимо, згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

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