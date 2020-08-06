Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 6 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок, євро подорожчав на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,58 - 5 серпня), продажу - 27,77 (27,84 - 5 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,36 (32,23 - 5 серпня), продажу - 32,90 (32,79 - 5 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 5 серпня), продажу 3,85 (3,84 - 5 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 серпня довідковий курс на рівні 27,68 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 серпня (27,72 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.

Таким чином, у липні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.