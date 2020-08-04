Українці збільшили продаж валюти банкам

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

В липні обсяг операцій на валютному ринку був максимальним з початку року

Населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів. Таким чином, в липні знову спостерігалався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в липні обсяг операцій на готівковому ринку був максимальним з початку року - 2 863,8 млн. доларів.

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 8 721,7 млн доларів і купило на 7 751,5 млн доларів, сальдо склало 970,2 млн доларів.

Варто також відзначити, що дані НБУ враховують тільки готівкові операції банків з населенням. З 2019 року з'явилася можливість безготівкової купівлі та продажу валюти. Згідно інформацією НБУ, оприлюдненою в "Інфляційному звіті" за квітень, у березні 2020 року українці купили безготівкової валюти майже на 300 млн доларів, оскільки з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. У квітні проблема з готівковою валютою була вирішена, а обсяг безготівкових операцій був незначним.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів, чистий продаж склав 176,8 млн доларів.