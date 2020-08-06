Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 6 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 7 копеек, евро подорожал на 11 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар. Курс евро вырос на 11 копеек до 32,90 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,53 (27,58 - 5 августа), продажи - 27,77 (27,84 - 5 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,36 (32,23 - 5 августа), продажи - 32,90 (32,79 - 5 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 5 августа), продажи 3,85 (3,84 - 5 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 августа справочный курс на уровне 27,68 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 августа (27,72 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Напомним, население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов.

Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.