Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 5 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,79 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,66 - 4 серпня), продажу - 27,84 (27,91 - 4 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,23 (32,25 - 4 серпня), продажу - 32,79 (32,80 - 4 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,44 - 4 серпня), продажу 3,84 (3,86 - 4 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 32,81 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 серпня довідковий курс на рівні 27,72 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 серпня (27,82 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,65 - 27,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.

Таким чином, у липні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.