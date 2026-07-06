ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Небо определит исход войны с РФ, - Зеленский

21:53 06.07.2026 Пн
2 мин
Президент назвал главную слабость Украины
aimg Валерий Ульяненко
Небо определит исход войны с РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Итог полномасштабной войны с РФ будет определен в небе. При этом в воздухе Украина конкурентоспособна.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

"И, честно говоря, в этом соревновании гораздо меньшее значение имеет, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", - подчеркнул глава государства.

При этом Зеленский заметил, что противоракетная оборона остается главной слабостью Украины. Он связал это с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и страны-агрессора в 90-х годах.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся нападать. Зато вы становитесь частью клуба, на который могут напасть", - заявил президент.

Напомним, во время встречи с украинскими военными президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перехватила инициативу в России и переносит войну на ее территорию. По словам главы государства, в мире ожидают только одного - "что мы преодолеем эту российскую сволочь".

Также во время этого выступления президент заявил, что Россия потеряла контроль над Черным морем. Он отметил, что освобождение острова Змеиный и успешные действия украинских военных в Крыму доказывают: ни Черное, ни Азовское море больше не безопасны для россиян.

Кроме того, во время встречи с военными на одном из кадров была замечена схема с изображением Черноморского флота РФ. На ней, в частности, были обозначены российские корабли, уничтоженные или выведенные из строя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июне Зеленский заявил: более половины граждан России стремятся к завершению войны. По его словам, это связано с тем, что россияне видят отсутствие победы РФ в поле боя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация ПВО Война в Украине
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины