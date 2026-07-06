Небо определит исход войны с РФ, - Зеленский

Итог полномасштабной войны с РФ будет определен в небе. При этом в воздухе Украина конкурентоспособна.

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

"И, честно говоря, в этом соревновании гораздо меньшее значение имеет, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", - подчеркнул глава государства.

При этом Зеленский заметил, что противоракетная оборона остается главной слабостью Украины. Он связал это с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и страны-агрессора в 90-х годах.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся нападать. Зато вы становитесь частью клуба, на который могут напасть", - заявил президент.

Напомним, во время встречи с украинскими военными президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перехватила инициативу в России и переносит войну на ее территорию. По словам главы государства, в мире ожидают только одного - "что мы преодолеем эту российскую сволочь".

Также во время этого выступления президент заявил, что Россия потеряла контроль над Черным морем. Он отметил, что освобождение острова Змеиный и успешные действия украинских военных в Крыму доказывают: ни Черное, ни Азовское море больше не безопасны для россиян.