ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В небе огненный столб. В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе (видео)

Вторник 01 апреля 2025 14:43
UA EN RU
В небе огненный столб. В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе (видео) Фото: В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе 1 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Малайзии произошел мощный взрыв на газопроводе, который вызвал масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, вблизи столицы Куала-Лумпура произошел взрыв на газопроводе. Там уже эвакуируют жителей близлежащих домов.

На фото и видео с места событий видно, что возле автозаправочной станции в Путра-Хайтс в центральном штате Селангор образовался высоченный "гриб" пламени и дыма. Его было видно за километры.

По данным национальной нефтяной компании Petronas, пожар вспыхнул на одном из ее газопроводов в 08:23 по местному времени. По сообщениям властей, ожоги получили 33 человека

Сейчас поврежденный трубопровод изолирован. СМИ также сообщают, что в результате взрыва загорелись несколько жилых домов. Спасатели заявляют, что в результате взрыва могут быть погибшие, но прогнозировать количество жертв они не берутся.

Напомним, в начале декабря прошлого года на Малайзию и юг Таиланда обрушились муссонные дожди. Они вызвали наводнения, которые унесли жизни более 30 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Малайзия Газ Взрыв
NEWS
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть