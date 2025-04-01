ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У небі вогняний стовп. У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі (відео)

Вівторок 01 квітня 2025 14:43
UA EN RU
У небі вогняний стовп. У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі (відео) Фото: У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі 1 квітня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Малайзії стався потужний вибух на газопроводі, який спричинив масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними ЗМІ, поблизу столиці Куала-Лумпура стався вибух на газопроводі. Там вже евакуйовують мешканців прилеглих будинків.

На фото та відео з місця подій видно, що біля автозаправної станції в Путра-Хайтс у центральному штаті Селангор утворився височенний "гриб" полум'я та диму. Його було видно за кілометри.

За даними національної нафтової компанії Petronas, пожежа спалахнула на одному з її газопроводів 08:23 за місцевим часом. За повідомленнями влади, опіки отримали 33 людини

Наразі пошкоджений трубопровід ізольовано. ЗМІ також повідомляють, що унаслідок вибуху загорілися кілька житлових будинків. Рятувальники заявляють, що внаслідок вибуху можуть бути загиблі, але прогнозувати кількість жертв вони не беруться.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року на Малайзію та південь Таїланду обрушилися мусонні дощі. Вони спричинили повені, які забрали життя понад 30 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Малайзія Газ Вибух
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту