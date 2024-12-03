Малайзию и Таиланд накрыли наводнения, погибли более 30 человек

На прошлой неделе на Малайзию и юг Таиланда обрушились муссонные дожди. Они повлекли за собой наводнения, которые унесли жизни более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AРnews .

В Малайзии и на юге Таиланда готовятся укрытия и планы эвакуации в ожидании сильных дождей. На прошлой неделе на страны обрушились наводнения, унесшие жизни более 30 человек. В то же время десятки тысяч человек выселили из домов из-за половодья.

Малайзия

Пять дней в Малайзии шли сильные муссонные дожди, обрушившиеся на восточное побережье страны. По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, ливень был равен количеству осадков за последние шесть месяцев. А ремонт инфраструктуры, поврежденной наводнениями, обойдется примерно в 224 миллиона долларов.

Сильные дожди повредили дороги и дома в штатах Келантан, Теренган и других частях Малайзии. Людям, ставшим заложниками своих домов, спасатели на лодках раздавали еду.

В выходные дождь ослаб, но со среды дожди могут начаться с новой силой. В связи с этим правительство готовится к очередному наводнению.

Согласно данным Национального центра управления стихийными бедствиями, не менее 6 человек погибли в Малайзии из-за наводнения. В то же время, около 91 000 человек переселили в школы, общественные залы и центры помощи. Всего около 150 тысяч малазийцев были эвакуированы.

Таиланд

На прошлой неделе из-за наводнений в Таиланде погибли 25 человек. Кроме людей, пострадала инфраструктура, в том числе 300 тысяч домохозяйств, школы и медицинские учреждения. В 491 государственное убежище было эвакуировано более 34 тысяч человек.

Сейчас ситуация в стране улучшилась, поскольку снизился уровень воды. Однако Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий предупреждает жителей Таиланда о новых сильных дождях уже в этот четверг. Учитывая риск новых наводнений, власти подготовили убежище, водяные насосы, эвакуационные грузовики и лодки.