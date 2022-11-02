ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 02 ноября 2022 22:41
Оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу Иллюстративное фото: оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 2 ноября, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахед". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", - написал Вилкул.

Обновлено 23:15.

Позже Вилкул сообщил, что запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры.

"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", - рассказал глава военной администрации города.

Напомним, сегодня, 2 октября вечером, взрывы были слышны в Запорожье. Позже стало известно, что украинские силы ПВО сбили все “Шахеды”, которые летели в направлении города.

При этом звуки иранских дронов-камикадзе также были слышны и в Никопольском районе Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог дрони Война России против Украины
NEWS
Вредит обмену. Украинцев просят не публиковать фото военных в плену РФ
Вредит обмену. Украинцев просят не публиковать фото военных в плену РФ
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС