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В Запорожье прозвучали взрывы

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Запорожье, Среда 02 ноября 2022 21:18
В Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 2 ноября, в Запорожье были слышны взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрыли более детальную информацию о взрывах.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено 21:27

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что россияне атаковали пригород Запорожья.

"Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", - обратился он к жителям города.

Обновлено 21:32

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в районе города работают системы ПВО.

"Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья "Шахеды" уничтожены. Информация уточняется", - рассказал Куртев.

При этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко отметил, что над Никопольским районом, который находится вблизи Запорожья, также слышны звуки иранских дронов-камикадзе.

Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

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Запорожье Взрыв Война России против Украины
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