В Запорожье прозвучали взрывы
В среду, 2 ноября, в Запорожье были слышны взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрыли более детальную информацию о взрывах.
Жителям города необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.
Обновлено 21:27
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что россияне атаковали пригород Запорожья.
"Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", - обратился он к жителям города.
Обновлено 21:32
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в районе города работают системы ПВО.
"Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья "Шахеды" уничтожены. Информация уточняется", - рассказал Куртев.
При этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко отметил, что над Никопольским районом, который находится вблизи Запорожья, также слышны звуки иранских дронов-камикадзе.
Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.