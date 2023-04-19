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В небе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили, вероятно, российский ударный БПЛА

Фото: силы ПВО сбили вражеский дрон в небе Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны в небе Днепропетровской области вчера поздно вечером, 18 апреля, уничтожили, вероятно, "Шахед-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, вражеский беспилотник вчера поздно вечером был ликвидирован военными из воздушного командования "Восток".

Напомним, российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что российские войска сегодня ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар.

Перед этим в Одессе и регионе сегодня ночью были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

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