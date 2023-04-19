У небі Дніпропетровської області сили ППО знищили, ймовірно, російський ударний БПЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ворожого безпілотника вчора пізно ввечері було ліквідовано військовими з повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Перед цим в Одесі та регіоні сьогодні вночі було чути звуки кількох вибухів, раніше у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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