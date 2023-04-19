Ночная атака Одесской области дронами: в ОК "Юг" показали фото последствий удара

Российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

В Воздушных силах ВСУ также отметили, что всего этой ночью россияне выпустили по Одесской области 12 беспилотников, 10 из них уничтожили украинские силы ПВО.

"Ночью враг атаковал Одесщину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. 10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Ранее мы писали, что российские войска сегодня ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар.

Напомним, что в Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

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