Опасность на годы: глава Ryanair предупредил об угрозе российских дронов для Европы

Атаки беспилотников, подобные недавнему инциденту в Польше, будут продолжаться. Европейским авиакомпаниям придется сталкиваться с такими угрозами в течение ближайших лет.
Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Это будет постоянная проблема для всех авиакомпаний в ближайшие годы", - заявил О'Лири на ежегодном собрании акционеров в Дублине. Он подчеркнул, что Европа должна дать жесткий ответ на "российские провокации".
О'Лири отметил оперативную реакцию польских авиационных властей и Европейского агентства по авиационной безопасности после того, как российские дроны пересекли Украину и были сбиты над Польшей. По его словам, это стало "тревожным сигналом для Европы и НАТО".
Он добавил, что инцидент снизил показатели пунктуальности Ryanair до 60%, так как перебои в авиасообщении распространились на Скандинавию, страны Балтии и Германию. "Такого рода раздражитель, Россия дразнит Европу, Россия играет с Европой, будет продолжаться", - отметил он. "Мы не считаем это угрозой безопасности, но это однозначно угроза стабильности".
По словам О'Лири, инцидент вызвал серьезные сбои в авиасообщении по всей Европе. Он добавил, что активность российских дронов наблюдается и в странах Балтии.
"Мы ожидаем новых перебоев, если ЕС и Белый дом не займут жесткую позицию, в частности в виде санкций, карательных санкций против России", - подчеркнул глава Ryanair.
Польша запросила консультации в НАТО после того, как ее военные сбили беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны во время массированного удара России по Украине. Варшава назвала этот инцидент "актом агрессии".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушение воздушного пространства было намеренной провокацией Москвы. Из-за этого Польше пришлось закрыть небо и призвать жителей восточных регионов оставаться в домах.