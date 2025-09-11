RU

Опасность на годы: глава Ryanair предупредил об угрозе российских дронов для Европы

Фото: Майкл О'Лири (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Атаки беспилотников, подобные недавнему инциденту в Польше, будут продолжаться. Европейским авиакомпаниям придется сталкиваться с такими угрозами в течение ближайших лет.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это будет постоянная проблема для всех авиакомпаний в ближайшие годы", - заявил О'Лири на ежегодном собрании акционеров в Дублине. Он подчеркнул, что Европа должна дать жесткий ответ на "российские провокации".

Инцидент в Польше и последствия

О'Лири отметил оперативную реакцию польских авиационных властей и Европейского агентства по авиационной безопасности после того, как российские дроны пересекли Украину и были сбиты над Польшей. По его словам, это стало "тревожным сигналом для Европы и НАТО".

Он добавил, что инцидент снизил показатели пунктуальности Ryanair до 60%, так как перебои в авиасообщении распространились на Скандинавию, страны Балтии и Германию. "Такого рода раздражитель, Россия дразнит Европу, Россия играет с Европой, будет продолжаться", - отметил он. "Мы не считаем это угрозой безопасности, но это однозначно угроза стабильности".

Нарушения полетов в Европе

По словам О'Лири, инцидент вызвал серьезные сбои в авиасообщении по всей Европе. Он добавил, что активность российских дронов наблюдается и в странах Балтии.

"Мы ожидаем новых перебоев, если ЕС и Белый дом не займут жесткую позицию, в частности в виде санкций, карательных санкций против России", - подчеркнул глава Ryanair.

 

Реакция Польши и НАТО

Польша запросила консультации в НАТО после того, как ее военные сбили беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны во время массированного удара России по Украине. Варшава назвала этот инцидент "актом агрессии".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушение воздушного пространства было намеренной провокацией Москвы. Из-за этого Польше пришлось закрыть небо и призвать жителей восточных регионов оставаться в домах.

