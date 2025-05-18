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Опасность химикатов. Куда сдать воду на анализ в Украине: эксперт дал перечень служб

Украина, Воскресенье 18 мая 2025 08:36
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Опасность химикатов. Куда сдать воду на анализ в Украине: эксперт дал перечень служб Куда сдать воду на лабораторный анализ в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине вода может быть загрязнена удобрениями с полей, промышленными заводами и самими людьми. Иногда по виду и вкусу воды непонятно, пригодна ли она к употреблению. Воду, особенно из колодцев в селах, советуют сдавать на анализ, который проводят лаборатории различных служб, в некоторых случаях – бесплатно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что мы пьем каждый день? Экологи объяснили, что не так с водой в Украине".

Где делают анализы воды: список служб

Нередко вода визуально людям не нравится, но по результатам анализов она оказывается нормальной.

Так же бывает и наоборот: чистая вода без запаха может иметь превышение показателей, и такая вода непригодна к употреблению, говорит РБК-Украина Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета.

Контролем качества воды в Украине занимаются несколько официальных структур. Прежде всего это лабораторные центры Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба. Они имеют утвержденный перечень платных услуг и работают в регионах, исследуя воду по базовым показателям (примерно 15 параметров).

В некоторых городах, в частности в Одессе, Вышгороде и Ивано-Франковске, функционируют более мощные лаборатории в составе Государственного агентства водных ресурсов. Они способны анализировать уже до 200 различных показателей.

Если у вас есть подозрение на нарушение природоохранного законодательства, стоит обращаться в Государственную экологическую инспекцию. Например, если есть факты незаконного складирования мусора или неконтролируемого использования агрохимикатов на предприятиях, инспекция может провести бесплатный анализ и зафиксировать нарушения.

По словам Леонида Бицюры, эта служба реагирует оперативно: накладывает штрафы и рассчитывает нанесенный ущерб. Обращение в экоинспекцию можно подать также через мобильное приложение "Экоугроза".

Напомним, Кабмин утвердил порядок отнесения воды питьевой к категории "вода природная минеральная". Такой продукт должен соответствовать четким требованиям.

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