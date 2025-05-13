Не вся вода "минеральная": в Украине запретили дикий маркетинг
Кабинет министров Украины утвердил порядок отнесения воды питьевой к категории "вода природная минеральная". Такой продукт должен соответствовать четким требованиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2025 г. № 542.
Действие порядка распространяется на воды питьевые, которые добываются на территории Украины или в других странах.
Воды питьевые относятся Минздравом к категории "вода природная минеральная" при условии соответствия требованиям Гигиенических требований к производству и обороту вод природных минеральных и вод родниковых, утвержденных приказом Минэкономики от 12 апреля 2021 г. № 741.
Для отнесения воды питьевой к категории "вода природная минеральная" оператор рынка подает в Минздрав заявление. Минздрав направляет представленные документы для проведения работ по их оценке и подготовки экспертного отчета по результатам такой оценки.
К заявлению прилагаются:
- результаты исследований (испытаний) воды, в частности лабораторных, подтверждающих соответствие критериям, утвержденным Минздравом, проведенных аккредитованной на такой вид работ лабораторией;
- описание источника, из которого добывается вода питьевая;
- документы, в которых указана информация о геологических, гидрогеологических, физических, химических и физико-химических исследованиях в соответствии с критериями, утвержденными Минздравом.
Напомним, согласно закону "О защите прав потребителей" граждане имеют право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена до приобретения товара или заказа работы (услуги).
В прошлом году министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заявил, что украинским продуктам будет отдаваться приоритет в государственных закупках.
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