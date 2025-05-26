Пляжный сезон еще не начался, а аренда в Одессе уже бьет рекорды: какие цены на жилье
Одесса остается одним из самых популярных направлений для отдыха летом. Хотя пляжный сезон еще не начался, цены на аренду жилья в городе уже подскочили.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит жилье в Одессе перед стартом пляжного сезона.
Сколько стоит посуточная аренда
Городская власть пока не объявила старта пляжного сезона, но чиновники заявляют, что в этом году будет больше доступных локаций, а требования отдыха на них будут отвечать военным вызовам.
Уже сейчас на платформах с объявлениями много предложений посуточной аренды в Одессе. Цены стартуют от 600 гривен за однокомнатную квартиру и доходят до 1300 гривен, по данным OLX. Чем ближе к морю, тем выше стоимость жилья. В элитной Аркадии однокомнатные квартиры в среднем сдают от 800-1300 гривен, двухкомнатные - 1500-2000 гривен за сутки.
Часто в объявлениях указывают не только расстояние до моря, но и наличие укрытия в доме.
Цены на посуточную аренду жилья в Одессе (скриншот)
Цены в хостелах стартуют от 400 гривен за койко-место в общем номере, при этом расстояние до моря составляет более 5 км, по данным Booking.ua. В хостелах ближе к центру стоимость стартует от 500 гривен в сутки с человека в многоместном номере.
При этом в Одессе есть спрос и на элитные отели. 98% пяти- и четырехзвездочных гостиниц уже забронировали на начало лета. Средняя цена за номер там стартует от 5 тысяч гривен.
Цены на проживание в хостеле (скриншот)
Какие цены на долгосрочную аренду жилья в Одессе
Традиционно жилье в Одессе пользуется большим спросом во время туристического сезона, но цены на квартиры начали расти еще в январе этого года, по данным ЛУН. Это может свидетельствовать о том, что рынок недвижимости в городе адаптируется к военным условиям.
Сколько стоит аренда:
- однокомнатные квартиры - 11 тысяч гривен в месяц, это на 29% дороже, чем было полгода назад;
- двухкомнатные - 16 700 гривен, цена подскочила на 47%;
- трехкомнатные - 31 300 гривен, стоимость выросла на 71%.
Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах, самые дешевые - в Хаджибейском и Пересыпском.
В среднем одесситы тратят 43% зарплаты на аренду жилья.
Цены на жилье в Одессе (скриншот)
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Ранее мы писали о том, где сейчас выше цены на жилье - в Ужгороде или во Львове.
При подготовке материала использовали: данные ЛУН, Booking.ua и Olx.
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