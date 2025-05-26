Пляжный сезон еще не начался, а аренда в Одессе уже бьет рекорды: какие цены на жилье

Одесса остается одним из самых популярных направлений для отдыха летом. Хотя пляжный сезон еще не начался, цены на аренду жилья в городе уже подскочили.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит жилье в Одессе перед стартом пляжного сезона.

Сколько стоит посуточная аренда

Городская власть пока не объявила старта пляжного сезона, но чиновники заявляют, что в этом году будет больше доступных локаций, а требования отдыха на них будут отвечать военным вызовам.

Уже сейчас на платформах с объявлениями много предложений посуточной аренды в Одессе. Цены стартуют от 600 гривен за однокомнатную квартиру и доходят до 1300 гривен, по данным OLX. Чем ближе к морю, тем выше стоимость жилья. В элитной Аркадии однокомнатные квартиры в среднем сдают от 800-1300 гривен, двухкомнатные - 1500-2000 гривен за сутки.

Часто в объявлениях указывают не только расстояние до моря, но и наличие укрытия в доме.

Цены на посуточную аренду жилья в Одессе (скриншот)

Цены в хостелах стартуют от 400 гривен за койко-место в общем номере, при этом расстояние до моря составляет более 5 км, по данным Booking.ua. В хостелах ближе к центру стоимость стартует от 500 гривен в сутки с человека в многоместном номере.

При этом в Одессе есть спрос и на элитные отели. 98% пяти- и четырехзвездочных гостиниц уже забронировали на начало лета. Средняя цена за номер там стартует от 5 тысяч гривен.

Цены на проживание в хостеле (скриншот)

Какие цены на долгосрочную аренду жилья в Одессе

Традиционно жилье в Одессе пользуется большим спросом во время туристического сезона, но цены на квартиры начали расти еще в январе этого года, по данным ЛУН. Это может свидетельствовать о том, что рынок недвижимости в городе адаптируется к военным условиям.

Сколько стоит аренда:

однокомнатные квартиры - 11 тысяч гривен в месяц, это на 29% дороже, чем было полгода назад;

двухкомнатные - 16 700 гривен, цена подскочила на 47%;

трехкомнатные - 31 300 гривен, стоимость выросла на 71%.

Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах, самые дешевые - в Хаджибейском и Пересыпском.

В среднем одесситы тратят 43% зарплаты на аренду жилья.

Цены на жилье в Одессе (скриншот)