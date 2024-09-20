Синоптик рассказала, когда ситуация с загрязнением воздуха в Киеве может улучшиться
Ветер и дожди, которые ожидаются в Украине 25 и 27 сентября, могут улучшить качество воздуха в Киеве. Но ситуация может исправиться и раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.
"Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетренно - это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", – пояснила она.
Украина находится под влиянием антициклона Serkan (t.me/PohodaNatalka)
По словам Диденко, такое бывает практически каждый год и не является катастрофой.
"Ближайшее усиление ветра в Киеве - 25 сентября, что дает надежду на рассотку воздуха. Дождей пока не видно, ближайший - с 27, 28 сентября. Но не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27 сентября улучшат ситуацию. Она может улучшиться гораздо раньше", - предупредила синоптик.
Ухудшение воздуха в Киеве
Утром 20 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. В частности, фиксируется повышение концентрации пыли.
Позже выяснилось, что, кроме Киева, смог накрыл и ряд городов Украины - Конотоп, Луцк, Харьков. В свою очередь, Киев на некоторое время возглавил антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом.
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