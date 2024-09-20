Смог или задымление? Что на самом деле происходит с воздухом в Киеве

РБК-Украина рассказывает, что об этом говорят в ГП "Ліси України", какого мнения придерживаются в Укргидрометцентре, а также что происходит в столице на самом деле.

Объяснение ГП "Ліси України"

В государственном предприятии "Ліси України" - одной из крупнейших государственных лесных компаний Европы - рассказывают, что в Киеве наблюдается смог (один из видов загрязнения воздуха, формируемый из смеси тумана, дыма и других загрязняющих веществ).

Так, генеральный директор ГП "Ліси України" Юрий Болоховец отметил, что "вероятная причина смога в Киеве - горение торфяников на территории Деснянской ТО между Косачевкой и Лошаковой Гутой".

"Об этом свидетельствуют направление ветра и зафиксированные спутником термоточки", - уточнил он в своем сообщении в Facebook.

Чиновник добавил, что причиной загрязнения воздуха не являются лесные пожары на территориях ГП "Ліси України".

"Благодаря героической круглосуточной работе лесоводов и ГСЧС Украины в Киевской области все пожары ликвидированы. Единственное возгорание леса произошло сегодня утром на территории Бориспольского филиала ГП "Ліси України". Пожар был вызван очередной воздушной атакой на Киев. Наши лесоводы почти мгновенно локализовали возгорание на площади 0,1 га и уже его потушили", - подытожил гендиректор предприятия.

Информация от руководителя ГП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/Юрій Болоховець)

Что говорят в Укргидрометцентре

Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре подчеркивают, что в Киевской области наблюдается задымление, а не смог.

Отмечается, что оно вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В качестве доказательства своего утверждения пресс-служба ведомства опубликовала соответствующий спутниковый снимок.

Шлейф дыма над частью Украины (спутниковый снимок: facebook.com/UkrHMC)

"Синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - добавили в Укргидрометцентре.

Уточняется, что радиационный фон - в пределах нормы.

"Отмечаем, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма", - подытожили в пресс-службе учреждения в Facebook.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Объяснение Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Анатолий Оперчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что ситуация с воздухом в столице сложилась на самом деле на фоне нескольких причин.

"Причина загрязнения воздуха - то, что одновременно сошлось сразу много факторов в одном месте", - отметил он.

Эксперт пояснил, что речь идет:

о горении торфяников вокруг столицы

о выбросах вредных веществ транспортными средствами

о теплой, сухой и безветренной погоде, которая наблюдается в течение сентября

"Я живу в пригородной зоне. Утром температура была на уровне 5-6 градусов тепла. И полное безветрие. То есть сложились все условия для того, чтобы все газы, которые выделяются и из пожаров, и из автомобильных газов, никуда не рассеивались", - заметил Оперчук.

Он уточнил, что в таких погодных условиях "нет температурной инверсии" (чтобы эти вредные вещества шли вверх). Вместо этого их буквально "прижало" к земле, что и повлекло за собой ухудшение качества воздуха в столице.

"Кто живет в Киеве давно, тот знает, какие у нас были критические моменты с загрязнением воздуха в 2019-2020 годах, когда вокруг города также горели торфяники, как только начиналась осень. Ситуация тогда была аналогичная, а то еще и более сложная. На этот раз в сентябре мы наблюдаем теплую погоду, осадки также практически отсутствуют, воздух теплый и сухой. К тому же не стоит забывать, что продолжаются боевые действия. Пожары возникают, россияне этому способствуют - специально создают поджоги. К сожалению, нужно быть готовым к тому, что подобные ситуации могут возникать и в будущем", - подытожил представитель ЦОЗ.