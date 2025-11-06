Опасный для людей с задолженностью: в "Батькивщине" обещают блокировать законопроект №14005

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №14005, поддержанный Радой в первом чтении, может создать риски для граждан с даже незначительными долгами. В партии обещают заблокировать его своими правками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Юлии Тимошенко в парламенте.

Как сообщила нардеп, согласно законопроекту, в случае наличия любой задолженности - за коммунальные услуги, штрафы или банковские кредиты - человек или предприятие будет автоматически попадать в реестр должников. После этого могут быть временно заблокированы банковские счета и наложен арест на имущество.

Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, документ разрешает исполнителям распоряжаться имуществом должника в пределах взыскания задолженности. Также отмечается, что в отдельных случаях может быть применено взыскание даже на единственное жилье.

В партии считают, что принятие этого законопроекта может негативно повлиять на граждан, которые имеют даже небольшие долги или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, на внутренне перемещенных лиц, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях.

"Сегодня в Украине 8 миллионов человек имеют долги: за коммунальные услуги, штрафы за ПДД, перед банками. А внутренне перемещенным лицам вообще до сих пор начисляются долги за коммунальные платежи на имущество, оставшееся на оккупированных территориях", - рассказала лидер политсилы, подчеркивая, что новый закон создаст опасность для таких граждан.

Она также заявила, что "Батькивщина" будет блокировать законопроект во втором чтении своими правками.

В случае, если он будет принят, Тимошенко обещает "организовать общество, чтобы с петицией обратиться к президенту и убедить его наложить вето на закон".