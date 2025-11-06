Опасный для людей с задолженностью: в "Батькивщине" обещают блокировать законопроект №14005
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №14005, поддержанный Радой в первом чтении, может создать риски для граждан с даже незначительными долгами. В партии обещают заблокировать его своими правками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Юлии Тимошенко в парламенте.
Как сообщила нардеп, согласно законопроекту, в случае наличия любой задолженности - за коммунальные услуги, штрафы или банковские кредиты - человек или предприятие будет автоматически попадать в реестр должников. После этого могут быть временно заблокированы банковские счета и наложен арест на имущество.
Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, документ разрешает исполнителям распоряжаться имуществом должника в пределах взыскания задолженности. Также отмечается, что в отдельных случаях может быть применено взыскание даже на единственное жилье.
В партии считают, что принятие этого законопроекта может негативно повлиять на граждан, которые имеют даже небольшие долги или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, на внутренне перемещенных лиц, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях.
"Сегодня в Украине 8 миллионов человек имеют долги: за коммунальные услуги, штрафы за ПДД, перед банками. А внутренне перемещенным лицам вообще до сих пор начисляются долги за коммунальные платежи на имущество, оставшееся на оккупированных территориях", - рассказала лидер политсилы, подчеркивая, что новый закон создаст опасность для таких граждан.
Она также заявила, что "Батькивщина" будет блокировать законопроект во втором чтении своими правками.
В случае, если он будет принят, Тимошенко обещает "организовать общество, чтобы с петицией обратиться к президенту и убедить его наложить вето на закон".
Что известно о законопроекте №14005
Верховная рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект №14005 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию".
Главная цель законопроекта - повысить эффективность взыскания долгов и запретить должникам отчуждать свое имущество, а также ускорить процессы через широкую цифровизацию. В частности, путем создания Единого реестра должников.
Парламент намерен запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до полного погашения долга. Это позволит взыскателям быстрее налагать аресты, чтобы должники не могли продать или переписать имущество другим лицам.
Как сообщалось ранее, фракция "Батькивщина" проголосовала против принятия за основу законопроекта №14005. В партии заявили, что документ может создать риски для граждан, имеющих долги.