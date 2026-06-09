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Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июня

14:20 09.06.2026 Вт
3 мин
Атмосферные фронты наконец-то отступают, но местами без "сюрпризов" не обойдется
aimg Ирина Костенко
Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июня Погода в некоторых регионах может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 10 июня будет теплой и местами - даже солнечной. Однако опасных метеорологических явлений кое-где не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях осадков не прогнозируют

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, погода в течение суток 10 июня будет с переменной облачностью.

При этом территория Украины, наконец-то, "будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов".

"Давление будет несколько расти, поэтому ночью повсюду будет передышка от дождей", - рассказали синоптики.

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Между тем днем среды эксперты не рассчитывают на дожди:

  • в северных областях;
  • в большинстве центральных областей.

"На остальной же территории, за счет конвекции, пройдут кратковременные дожди с грозами", - констатировали в УкрГМЦ.

Где и когда погода может быть опасная

Сообщается, что теплая влажная воздушная масса и слабый ветер в большинстве областей (кроме западных) ночью и утром будут вызывать местами образование туманов.

В целом ветер 10 июня ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

При этом украинцев предупреждают также и об опасных метеорологических явлениях:

  • в западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях - грозы днем;
  • в отдельных районах - град и шквал 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июняПредупреждение об опасных метеорологических явлениях 10 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Чего ждать 10 июня от температуры воздуха

Ближайшая ночь, по данным Укргидрометцентра, ожидается "умеренно теплая". Около +13...+18°С.

Днем, за счет прояснений, синоптики рассчитывают:

  • в среднем по Украине - на приятные +23...+28°С;
  • на Закарпатье - до +31°С.

Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июняПрогноз погоды в Украине на 10 июня (скриншот: meteo.gov.ua)

К какой погоде готовиться в Киеве и области

Погода 10 июня по территории города Киева и Киевской области ожидается также с переменной облачностью. Без осадков.

Ночью и утром по области местами может быть туман.

Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июняПрогноз погоды на 10 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве - около +16...+18°С;
  • по области - около +13...+18°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +23...+28°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.

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