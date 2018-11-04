У небі над Канадою зіткнулися два літака

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Один з літаків зазнав аварії, інший - вдало приземлився

У небі над канадським селом Карп в 30 км від столиці країни Оттави, зіткнулися два літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC News.

Як повідомляється, аварія з участю "невеликого літака і більшого" сталася близько 10:11 за місцевим часом (17:11 за Києвом). Один з літаків, як зазначили в поліції, після зіткнення впав у полі поруч з McGee Side Road.

Як зазначається, інший літак після аварії був направлений до міжнародного аеропорту Оттави, там він вдало приземлився. Кількість людей, що знаходилися на борту обох літаків в поліції не повідомили. Також правоохоронці не коментують інформації про постраждалих.

На місті катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліцейські.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля італійського міста Венеція зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок катастрофи літака загинули 2 людини.