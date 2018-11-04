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В небе над Канадой столкнулись два самолета

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 20:34
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Один из самолетов потерпел крушение, другой - удачно приземлился

В небе над канадским селом Карп в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC News.

Как сообщается, авария с участием "небольшого самолета и большего" произошла около 10:11 по местному времени (17:11 по Киеву). Один из самолетов, как отметили в полиции, после столкновения упал в поле рядом с McGee Side Road.

Как отмечается, другой самолет после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, там он удачно приземлился. Количество людей, находившихся на борту обоих самолетов в полиции не сообщили. Также правоохранители не комментируют информации о пострадавших.

На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что возле итальянского города Венеция потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате катастрофы самолета погибли 2 человека.

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