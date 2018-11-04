Біля Венеції розбився легкомоторний літак, є загиблі

Фото: на місці аварії літака (ANSA)

Причина аварії поки невідома

Біля Венеції (Італія) в результаті аварії легкомоторного літака загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Літак Sia Marchetti Sf 260 розбився в місцевості Бріан, один із загиблих був льотчиком-інструктором.

На місце події прибули пожежники, медики і військові.

Причина аварії поки невідома.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Італії вже загинули 20 осіб. Зокрема, у п'ятницю, 2 листопада, в Сардинії в результаті удару блискавки загинули 2 людини - 87-річна жінка та 62-річний німецький турист. У той же час Агентство з цивільного захисту Італії повідомило, що протягом тижня кількість жертв від негоди поступово зменшується.