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Небажана особа. Польща висилає російського пропагандиста

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Варшава, Понеділок 09 січня 2023 20:32
Небажана особа. Польща висилає російського пропагандиста Фото: Польща надсилає російського пропагандиста (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Департамент національної безпеки уряду Польщі вніс громадянина Росії Віктора Безеку до переліку небажаних осіб. Пропагандист працює на прокремлівські ЗМІ RT та Sputnik.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Протягом багатьох років Безек був причетний до поширення російської пропаганди, спрямованої проти інтересів Польщі, польського способу життя та іміджу країни на міжнародній арені.

"Професійно він пов'язаний з телеканалом Russia Today і польськомовним інформаційним агентством Sputnik. Вищезгадані ЗМІ, як правило, є дезінформаційними структурами, які є тилом Кремля, підтримують його зовнішню політику і розповсюджують неправдиву картину дійсності серед громадян інших країн", - зазначили в Департаменті безпеки України.

Нагадаємо, раніше у Латвії затримали шеф-редактора пропагандистського російського ЗМІ Sputnik Литва Марата Касема за підозрою у шпигунстві.

Крім того, у Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

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