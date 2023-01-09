Небажана особа. Польща висилає російського пропагандиста
Департамент національної безпеки уряду Польщі вніс громадянина Росії Віктора Безеку до переліку небажаних осіб. Пропагандист працює на прокремлівські ЗМІ RT та Sputnik.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Протягом багатьох років Безек був причетний до поширення російської пропаганди, спрямованої проти інтересів Польщі, польського способу життя та іміджу країни на міжнародній арені.
"Професійно він пов'язаний з телеканалом Russia Today і польськомовним інформаційним агентством Sputnik. Вищезгадані ЗМІ, як правило, є дезінформаційними структурами, які є тилом Кремля, підтримують його зовнішню політику і розповсюджують неправдиву картину дійсності серед громадян інших країн", - зазначили в Департаменті безпеки України.
Нагадаємо, раніше у Латвії затримали шеф-редактора пропагандистського російського ЗМІ Sputnik Литва Марата Касема за підозрою у шпигунстві.
Крім того, у Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
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