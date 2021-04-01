Сьогоднішня ескалація на Донбасі наймасштабніша за останні роки, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки. Він зазначив, що Росія своїми діями завела ситуацію в глухий кут, вихід з якого є тільки дипломатія.
Кулеба заявив, що Україна і міжнародні партнери констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму. Зокрема, через небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичного врегулювання і режиму припинення вогню", - зазначив він.
За словами міністра, Україна, Німеччина і Франція, як посередники в нормандському форматі, роблять все можливе, щоб змусити Росію провести конструктивні переговори. Також США, Канада, Великобританія, НАТО виступають за продовження Росією переговорів.
"Яку б не поширювали дезінформацію Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичними шляхами врегулювання, адже світ і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. За його словами, російська армія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.
Крім того, українська розвідка заявила про готовність Росії до ескалації ситуації на Донбасі. Розвідники вважають, що Росія може перейти в наступ вглиб української території.