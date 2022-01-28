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Голова НБУ назвав обсяг валюти, проданий для стабілізації курсу гривні

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 12:36
Голова НБУ назвав обсяг валюти, проданий для стабілізації курсу гривні Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з початку 2022 року продав 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. Водночас НБУ не збирається повторювати помилок минулого та тримати фіксований курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови НБУ Кирила Шевченка під час круглого столу в НБУ.

Як зазначив голова НБУ, 2022 рік розпочався для фінансового ринку України черговими викликами. Нагнітання ситуації на кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості українських активів (як на внутрішньому ринку, так і за кордоном) та формуванні девальваційного тиску на гривню.

"Ситуація - складна, але не критична. Насамперед через той запас міцності, якого ми досягли", - сказав він.

За його словами, накопичені резерви (31 млрд доларів) дають НБУ змогу згладжувати надмірні курсові коливання за рахунок валютних інтервенцій.

"Так, для збалансування валютного ринку НБУ продав з початку 2022 року 1,5 млрд доларів. У нас достатньо резервів для того, щоб продовжувати дотримуватися нашої стратегії валютних інтервенцій і згладжувати коливання. Водночас хочу ще раз наголосити, що Нацбанк не повторюватиме помилок минулого і не намагатиметься утримати фіксований обмінний курс на певному рівні", - додав Шевченко.

За його словами, у НБУ впевнені, "що ринок в майбутньому збалансується і не виключаємо, що може навіть бути корекція".

Нагадаємо, курс долара досяг максимум понад 29 гривень за долар 27 січня. Вже в п'ятницю, 28 січня, курс впав на 25 копійок до 28,75 гривень.

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Національний банк України
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