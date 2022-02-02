Українці збільшили покупку доларів: скільки придбали за січень

Населення України в січні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 086,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 340,5 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 253,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, у січні українці відновили купівлю валюти. При цьому офіційний курс долара виріс за місяць на 5,5% до 28,78 гривень, курс євро на 3,6% до 32,02 гривень.

Відзначити, Національний банк України у січні 2022 року продав на міжбанку 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. У той же час НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.