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РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра": компания прекращает производство

08:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Погиб молодой парень - работник компании
aimg Елена Чупровская
РФ уничтожила ключевые логистические центры "Эпицентра": компания прекращает производство Фото: последствия атаки по "Эпицентру" 5 августа (facebook.com/epicentrkua)
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Ночью российские ракеты попали в производственные и логистические объекты компании "Эпицентр". Погиб человек, а одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине фактически потеряно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Эпицентр".

Что произошло ночью

Враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании. В Киеве на улице Вискозной полностью сгорел один из логистических центров "Эпицентра".

Еще один удар пришелся на логистически производственный комплекс в Калиновке. В результате прямых ракетных попаданий там полностью уничтожены два больших складских комплекса.

Отдельная ракета попала в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Взрыв разрушил все производственные печи, поэтому дальнейшая работа предприятия стала невозможной.

РФ уничтожила ключевые логистические центры &quot;Эпицентра&quot;: компания прекращает производствоФото: последствия обстрела "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Последствия атаки

В логистически производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое коллег получили ранения и находятся в больнице.

У логистического комплекса также полностью уничтожена парковка частных автомобилей работников - 20 машин выгорели дотла.

"Погиб наш сотрудник - молодой парень, у которого впереди была целая жизнь", - говорится в заявлении компании.

РФ уничтожила ключевые логистические центры &quot;Эпицентра&quot;: компания прекращает производствоФото: уничтоженный комплекс "Эпицентра" (facebook.com/epicentrkua)

Производство остановлено: что дальше

Компания приняла решение приостановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы избежать дефицита продукции, в "Эпицентре" определили план действий:

  • в первую очередь производство перенесут на два предприятия компании за границей;
  • параллельно начнется подготовка к запуску производства еще на одном предприятии в Украине.

По предварительным оценкам компании, полное восстановление разрушенного производства потребует не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет.

"Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идет не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться", - отметили в "Эпицентре".

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, в ночь на 5 августа россияне дважды запустили баллистику и пытались атаковать Киев дронами.

Последствия атаки были зафиксированы в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Голосеевском районах столицы, где вспыхнули пожары в складских и жилых зданиях.

Погибла женщина, пострадали 26 человек.

Киевская область пострадала еще более масштабно.

В результате ночной атаки 14 человек погибли, а 22 получили ранения, больше всего пострадали Броварской, Бучанский и Фастовский районы, где враг попал по складам и логистическим предприятиям.

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