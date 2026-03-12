RU

"Не воздержимся от мести". Новый верховный лидер Ирана сделал первое заявление

16:12 12.03.2026 Чт
2 мин
Моджтаба Хаменеи пока не хочет прекращать войну с США и Израилем
aimg Иван Носальский
Фото: Моджтаба Хаменеи, верховный лидер Ирана (Getty Images)

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после того, как его избрали на такую должность. Свою речь он наполнил угрозами.

Новый иранский лидер подчеркнул, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и "эти базы будут атакованы".

Также, по его словам, блокада Ормузского пролива должна быть продолжена как "средство давления на врага".

Верховный лидер заявил, что Иран атакует якобы только иностранные базы в окружающих странах и верит в дружбу со своими соседями.

Хаменеи поблагодарил "народ Ирана из всех слоев общества, который выступил против врага".

Как уточнил верховный лидер Ирана, ущерб тем людям, которые "потеряли своих близких во время войны", будет компенсирован.

"Иран не воздержится от мести за кровь своих мучеников", - пригрозил он.

Трамп не исключает ликвидацию Хаменеи

Напомним, Израиль и США ликвидировали верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в начале операции "Эпическая ярость" или "Рев льва".

После этого Ассамблея экспертов избрала нового верховного лидера. Им стал сын Али Хаменеи - Моджтаба.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп не исключил, что американская армия может ликвидировать и Моджтабу Хаменеи, если он откажется выполнять американские требования.

При этом сегодня, 12 марта, стало известно, что Моджтаба Хаменеи получил ранения во время авиаудара США.

