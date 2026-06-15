"Не надо меня провоцировать": Лукашенко извинился перед Зеленским

Лукашенко в интервью извинился за резкие высказывания в адрес Зеленского и при этом посоветовал украинскому президенту "успокоиться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Почему прозвучали резкие слова
На вопрос о резких высказываниях в адрес Зеленского и их совместимости с недавним предложением о встрече Лукашенко ответил: его слова были реакцией на угрозы со стороны украинского президента - о 500 целях в Беларуси и планах нанести удар ракетами и дронами.
"Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой, неопытный, не военный. Но когда мне начали угрожать - я был вынужден ответить", - сказал он.
Извинения с оговоркой
Лукашенко признал, что мог перегнуть палку, но без раскаяния.
"Если Владимир Александрович обиделся - извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не стоило их говорить, учитывая, что он все-таки воюет", - сказал он. Однако сразу добавил народную мудрость: "Как поют, так и отпевают".
Совет "успокоиться"
Лукашенко отметил, что Зеленский должен хорошо понимать: военных действий со стороны Беларуси ждать не стоит. Поэтому резкие заявления в адрес Минска излишни.
"Ему нужно успокоиться и принять это как должное. Не нужно провоцировать меня, провоцировать белорусов. В Беларуси очень много людей, которые хотят мира - так же, как он и украинцы", - резюмировал он.
Также Лукашенко напомнил, что еще в 2022 году предлагал Зеленскому пути к миру.
"Если бы он меня тогда послушал - сегодня не было бы разговоров о том, где остановиться", - добавил он.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди жестко обратился к Лукашенко в связи с обвинениями в полетах украинских дронов и предупредил, что украинские военные уже имеют "на прицеле" первые 500 целей на территории Беларуси. В ответ Лукашенко пригрозил ударом по одной "очень серьезной" цели в Украине.
Зеленский тем временем назвал пять сценариев России по расширению войны на севере - среди них и втягивание Беларуси. Аналитики ISW, впрочем, не видят признаков наземного вторжения с белорусской территории, хотя Россия может использовать ее для ударов по западным областям Украины.