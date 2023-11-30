"Не нужно бояться диалога". Глава МИД Австрии приветствовал приглашение Лаврова на встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Puls24 .

В прошлом году Шалленберг был единственным западным главой МИД, раскритиковавшим отказ в приглашении Лаврова на встречу ОБСЕ со стороны Польши, председательствовавшей тогда в организации.

"Как Запад мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни", - отметил австрийский министр.

По его словам, в ОБСЕ осуществляется дипломатия, за которую он сам выступает.

"Это классический мультилатерализм в лучшем смысле этого слова", - добавил глава МИД Австрии.

Бойкот саммита ОБСЕ

Напомним, ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это необходимо, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония).

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание в Северной Македонии из-за анонсированного участия на встрече ОБСЕ в Северной Македонии представителей страны-агрессора. Чиновник добавил, что Россия злоупотребляет платформой этой организации.

Кроме того, во вторник, 28 ноября, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД РФ Лавров. Разрешение на его приезд в Скопье дали власти Северной Македонии, ныне председательствующей в организации.

Позже министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк тоже отказался от участия в предстоящем саммите ОБСЕ.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они также не приедут на встречу министров ОБСЕ. По его словам, стран, которые "не согласны с участием Лаврова - более четырех".