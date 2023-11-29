Из-за участия Лаврова еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у него есть подтверждение от некоторых своих коллег относительно того, что они не приедут на встречу министров ОБСЕ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

По его словам, такое решение является бойкотированием заседания из-за присутствия на нем главы МИД России Сергея Лаврова. Он отметил, что Украина, Литва, Латвия и Эстония уже публично объявили о бойкоте заседания в Северной Македонии. Однако это не полный список министров, которые не приедут.

"Стран, которые не согласны с участием Лаврова - больше четырех", - сказал Кулеба.

Он отметил, что у него есть подтверждение от четырех коллег, которые избежат участия в совместном заседании в Скопье.

"Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь (на встрече НАТО в Брюсселе – ред.) есть, а там (в Скопье) - ред.) их не будет, но не хотят это заявлять публично. Есть также министры, кто будет в среду на ужине, где Лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг", - заявил министр.

При этом Кулеба отметил, что не намерен критиковать Северную Македонию за ее решение пригласить Лаврова на встречу и выдать ему визы, приведшее к отказам министров.

"Я хочу встать в защиту македонцев, которые весь год поддерживали Украину", – заявил министр.

Россия разрушает ОБСЕ

В МИД Украины отмечают, что Россия последовательно разрушает ОБСЕ, в очередной раз подчеркивая тезис главы МИД Дмитрия Кулебы, озвученный на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи во время его визита в Киев 16 октября.

По данным министерства, Россия, прибегая к шантажу и открытым угрозам, систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам, злоупотребляя этим правилом.

"Свабодным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, находящихся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - добавляет Николенко.

В таких условиях, говорится в заявлении, присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.

"Совместными усилиями должны работать над спасением ОБСЕ от России, а не посылкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, которое развязало самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта", - резюмируют в МИД.

Назначение нового главы ОБСЕ

Ранее Россия и Белоруссия наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году. В МИД Эстонии заявили, что таким образом Кремль хочет остановить работу ОБСЕ. После этого место председательствующего предложили Мальте, руководствуясь, вероятно, нейтралитетом этой страны в поддержке Украины в войне. Но РФ заблокировала и эту кандидатуру.

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