"Не спонтанно". Єрмак розповів про візит Джонсона в Україну

"Лідерство - це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі інші намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон", - написав він.

Єрмак повідомив, що регулярно спілкується з радників Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом і радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, і підкреслив, що візит британського прем'єра був не спонтанний.

"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що переговори Джонсона і Зеленського були дуже насиченими і конструктивними.

Разом з тим представник Офісу прем'єра Британії повідомив, що в ході переговорів Джонсон і Зеленський обговорять довгострокову підтримку України з боку Сполученого Королівства.

"Прем'єр-міністр відправився в Україну, щоб особисто зустрітися з президентом Зеленським на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великобританії, і прем'єр-міністр викладе новий пакет фінансової та військової допомоги", - заявив представник Даунінг-стріт.

Фото: візит прем'єра Британії Бориса Джонсона до Києва (t.me/ermaka2022)