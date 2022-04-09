"Не спонтанно". Ермак рассказал о визите Джонсона в Украину

"Лидерство - это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - написал он.

Ермак сообщил, что регулярно общается с советников Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, и подчеркнул, что визит британского премьера был не спонтанный.

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что переговоры Джонсона и Зеленского были очень насыщенными и конструктивными.

В то же время представитель Офиса премьера Британии сообщил, что в ходе переговоров Джонсон и Зеленский обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.

"Премьер-министр отправился в Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, и премьер-министр изложит новый пакет финансовой и военной помощи", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Фото: визит премьера Британии Бориса Джонсона в Киев (t.me/ermaka2022)