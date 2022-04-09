UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не спонтанно". Ермак рассказал о визите Джонсона в Украину

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не был спонтанным. При этом, он добавил, что британский премьер был на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

"Лидерство - это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - написал он.

Ермак сообщил, что регулярно общается с советников Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, и подчеркнул, что визит британского премьера был не спонтанный.

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что переговоры Джонсона и Зеленского были очень насыщенными и конструктивными.

В то же время представитель Офиса премьера Британии сообщил, что в ходе переговоров Джонсон и Зеленский обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.

"Премьер-министр отправился в Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, и премьер-министр изложит новый пакет финансовой и военной помощи", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Фото: визит премьера Британии Бориса Джонсона в Киев (t.me/ermaka2022)

Напомним, сегодня стало известно, что с визитом в Киеве находится премьер Британии Борис Джонсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияАндрей ЕрмакВизит в УкраинуБорис Джонсон