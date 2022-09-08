"Не приїжджайте, вам тут не раді": Естонія та ще три країни закриють в'їзд росіянам

Він пояснив, навіть якщо росіяни вже мають туристичні Шенгенські візи, вони не зможуть потрапити до цих країн, а заборона також поширюватиметься й на такі візи, які видані іншими країнами.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. В ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу. Цей захід повинен сприяти зменшенню в'їзду громадян РФ. Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - заявив Рейнсалу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони.

Додамо, що днем раніше Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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