"Не приезжайте, вам здесь не рады": Эстония и еще три страны закроют въезд россиянам

Он объяснил, даже если россияне уже имеют туристические шенгенские визы, они не смогут попасть в эти страны, а запрет также будет распространяться и на такие визы, которые выданы другими государствами.

"Эстония имеет политическую волю, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через Шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Эта мера должна способствовать уменьшению въезда граждан РФ. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - заявил Рейнсалу.

Напомним, вчера стало известно, что страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы.

Добавим, что днем ранее Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией.

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