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"Не подобаються бомбардування": Трамп заявив про переговори з РФ щодо закінчення війни

Понеділок 07 квітня 2025 09:52
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"Не подобаються бомбардування": Трамп заявив про переговори з РФ щодо закінчення війни Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) продовжують перемовини з Російською Федерацією (РФ) щодо завершення війни. Вашингтону не подобаються "бомбардування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

"Ми говоримо з Росією, ми хотіли б, щоб вона припинила. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. Щотижня вбивають людей, тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Участь США в мирних переговорах

Вашингтон наразі контактує з Україною та Росією, щоб допомогти обидвом країнам завершити повномасштабну війну. Протягом останніх місяців у Саудівській Аравії, а також Туреччині пройшла низка окремих зустрічей американської сторони з представниками України та Росії.

У випадку з Києвом, з метою тиску, Вашингтон призупиняв військову допомогу й обмін розвідданих. Втім, в бік Росії наразі лише лунали погрози.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Конгрес вже почав працювати над законопроєкт про санкції проти Росії, у зв'язку з чим Москва повинна вирішити, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

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