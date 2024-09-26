"Не означает отказ от НАТО". Эрдоган оправдал планы Турции вступить в БРИКС
Намерение Турции вступить в БРИКС не означает то, что она откажется от членства в Североатлантическом альянсе. Эти структуры не являются альтернативой друг другу.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
По словам турецкого лидера, его страна "не может отбросить факт" связей с континентальной Европой и США, и таких же связей со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. При этом у Турции "глубокая история" отношений с арабскими странами Персидского залива и тесные отношения с Африкой.
Эрдоган добавил, что такая география Турции и тысячелетняя история "побуждают ее строить столь разнообразную архитектуру партнерства".
"Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу", - считает президент.
Он также добавил, что не вступать в БРИКС или любую другую структуру Турцию якобы призывают те, кто "заставлял ее ждать у дверей Евросоюза".
Что предшествовало
Напомним, в начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Как объяснила в комментарии РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская, для этого у Анкары есть ряд причин.
Одна из них состоит в том, что Турции долгое время отказывали во вступлении в Евросоюз.
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