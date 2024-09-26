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"Не означає відмову від НАТО". Ердоган виправдав плани Туреччини вступити до БРІКС

Четвер 26 вересня 2024 21:05
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"Не означає відмову від НАТО". Ердоган виправдав плани Туреччини вступити до БРІКС Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Намір Туреччини вступити до БРІКС не означає, що вона відмовиться від членства в Північноатлантичному альянсі. Ці структури не є альтернативою одна одній.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За словами турецького лідера, його країна "не може відкинути факт" зв'язків із континентальною Європою та США, і таких же зв'язків із Середньою Азією, Росією, Балтійським регіоном чи Далеким Сходом. При цьому Туреччина має "глибоку історію" відносин з арабськими країнами Перської затоки і тісні відносини з Африкою.

Ердоган додав, що така географія Туреччини та тисячолітня історія "спонукають її будувати таку різноманітну архітектуру партнерства".

"Лише тому, що ми є країною НАТО, ми не можемо розірвати наші зв'язки з тюркським та ісламським світом. БРІКС і АСЕАН - це структури, які надають нам можливості для розвитку економічного співробітництва. Участь у цих структурах не означає відмову від НАТО. Ми не вважаємо, що ці альянси та кооперації є альтернативою один одному", - вважає президент.

Він також додав, що не вступати в БРІКС чи будь-якої іншої структури Туреччину нібито закликають ті, хто "змушував її чекати біля дверей Євросоюзу".

Що передувало

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС.

Як пояснила в коментарі РБК-Україна магістр зовнішньої політики, експерт зі Східної Азії Наталія Бутирська, для цього Анкара має низку причин.

Одна з них полягає в тому, що Туреччину тривалий час відмовляли у вступі до Євросоюзу.

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