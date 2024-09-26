"Не означає відмову від НАТО". Ердоган виправдав плани Туреччини вступити до БРІКС

Намір Туреччини вступити до БРІКС не означає, що вона відмовиться від членства в Північноатлантичному альянсі. Ці структури не є альтернативою одна одній.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

За словами турецького лідера, його країна "не може відкинути факт" зв'язків із континентальною Європою та США, і таких же зв'язків із Середньою Азією, Росією, Балтійським регіоном чи Далеким Сходом. При цьому Туреччина має "глибоку історію" відносин з арабськими країнами Перської затоки і тісні відносини з Африкою.

Ердоган додав, що така географія Туреччини та тисячолітня історія "спонукають її будувати таку різноманітну архітектуру партнерства".

"Лише тому, що ми є країною НАТО, ми не можемо розірвати наші зв'язки з тюркським та ісламським світом. БРІКС і АСЕАН - це структури, які надають нам можливості для розвитку економічного співробітництва. Участь у цих структурах не означає відмову від НАТО. Ми не вважаємо, що ці альянси та кооперації є альтернативою один одному", - вважає президент.

Він також додав, що не вступати в БРІКС чи будь-якої іншої структури Туреччину нібито закликають ті, хто "змушував її чекати біля дверей Євросоюзу".