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В ЕС заявили, что дыры в бюджете Украины нет: источник РБК-Украина дал объяснение

20:08 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Иван Носальский
В ЕС заявили, что дыры в бюджете Украины нет: источник РБК-Украина дал объяснение Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В Украине закроют дефицит государственного бюджета на 2026 год благодаря внутреннему перераспределению средств и сокращению расходов на закупку оружия.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Что сказали в Еврокомиссии

Сегодня ряд СМИ распространили заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пинью о том, что ЕС после встречи с украинскими дипломатами пришел к выводу, что дефицита в украинском бюджете нет.

"Мы никогда не говорили о наличии финансового дефицита. Это то, что мы слышали из отчетов", - цитировали медиа слова Пинью.

Представитель Еврокомиссии также напомнила о доступных деньгах по программе Ukraine Facility, которые еще могут быть выплачены в этом году в случае выполнения Украиной согласованных условий и реформ.

В то же время, выделять в этом году средства, выплата которых предусмотрена в 2027 году, в Евросоюзе не планируют.

"Мы пришли к выводу, что уже находящихся в процессе поступления средств будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в этом году", - пояснила Пинью.

Что говорит источник РБК-Украина

На вопрос о том, куда делся озвученный ранее правительством и президентом дефицит, информированный источник РБК-Украина во власти объяснил, что деньги удалось найти.

"Часть перераспределили, часть возьмут из расходов на оружие", - сказал источник.

Что же касается денег, которые хотели взять с европейской поддержки, предусмотренной на 2027 год, то там тоже есть решение.

"Европейцы перебросить на этот год не могут, но договорились договориться с оружейными производителями, чтобы они начали производить, когда необходимо, но европейцы сдвинут выплаты в следующем году так, чтобы уже в первых числах января все сделать", - пояснил источник.

Таким образом, по словам собеседника РБК-Украина, базовый дефицит в бюджете на этот год закроют.

"Но зависит, когда Рада будет голосовать - по части этих средств, которая от Рады зависит", - подытожил источник.

Дефицит бюджета

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины есть космический дефицит средств.

При этом премьер Украины Сергей Корецкий подчеркивал, что Кабмин решил изменить приоритетность расходов. Такое решение было принято из-за задержки международной помощи.

В частности, было приостановлено финансирование расходов, не имеющих первостепенного значения. Речь идет, в частности, о новом строительстве, реконструкции и капитальных ремонтах, а также о работе по благоустройству - обустройству парков и скверов, фонтанов и перекладывании брусчатки.

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